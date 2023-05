Dacia - Spring 65 CV | più verve per la città

(Di venerdì 19 maggio 2023) La nuova65, per ora disponibile solo nell'allestimento Extreme, sbarcherà nelle concessionarie a luglio: l'elettrica cittadina guadagna un motore più potente (65 CV contro i 45 della versione standard, che rimane a listino) e tanti nuovi dettagli che rendono questo allestimento, al top dell'offerta anche per altri modelli, il più completo. Prima il prezzo. Lapunta sempre a essere un'elettrica low cost. Del resto, il listino parla chiaro: 23.200 euro, che possono scendere a 18.200 sfruttando gli incentivi statali e arrivare a poco più 14.200 euro se si vive in Lombarda, grazie agli ulteriori incentivi messi in ballo dalla Regione. Una cifra decisamente invitante per chi sta pensando di entrare in punta di piedi nel mondo elettrico, magari con una seconda macchina. L'autonomia che serve. La supercittadina dallo ...

Tra le auto elettriche più economiche in assoluto, e all'ottavo posto della top ten in Italia, troviamo la(appena proposta nell'allestimento Extreme) , con 702 immatricolazioni da ...Ecco i prezzi:Extreme - 23.200 euro (che diventano 16.200 euro con gli incentivi statali alla rottamazione, e 12.200 euro se cumulati con quelli di Regione Lombardia)Sandero ...Il debutto dell'allestimento Extreme, che riguarda tutta la gammae che sposta il posizionamento delle varie Sandero Stepway, Jogger, Duster epiù in alto con un look personale, nuove finiture e nuovi equipaggiamenti, coincide con l'arrivo anche in ...

Dacia Spring prova, scheda tecnica, opinioni e dimensioni Extreme Electric 65 AlVolante

Con il motore "potenziato", l'elettrica è in grado di dimezzare i tempi di accelerazione e ripresa rispetto alla versione standard. Sostanzialmente invariata l'autonomia, attorno ai 200 km ...Dacia, arriva la gamma Extreme per Spring, Jogger, Duster e Sandero Stepway: come cambia, motorizzazioni, allestimenti. Prezzi e dati di vendita di Dacia ...