Dacia - Spring 65 CV | più verve per la città

(Di venerdì 19 maggio 2023) La nuova65, per ora disponibile solo nell'allestimento Extreme, sbarcherà nelle concessionarie a luglio: l'elettrica cittadina guadagna un motore più potente (65 CV contro i 45 della versione standard, che rimane a listino) e tanti nuovi dettagli che rendono questo allestimento, al top dell'offerta anche per altri modelli, il più completo. Prima il prezzo. Lapunta sempre a essere un'elettrica low cost. Del resto, il listino parla chiaro: 23.200 euro, che possono scendere a 18.200 sfruttando gli incentivi statali e arrivare a 12.200 euro se si vive in Lombardia, grazie agli ulteriori incentivi regionali (compreso lo sconro di almeno 2.000 euro previsto dalla normativa). Una cifra decisamente invitante per chi sta pensando di entrare in punta di piedi nel mondo elettrico, magari con una seconda macchina. ...

All'esterno debutta la nuova ...Ora, con i 20 Cv messi a disposizione da una nuova versione del motore elettrico già presente nella 45,Extreme 65 pone le basi per modificare (e di molto) la fotografia quasi ...Laè una 'scelta'. È un'auto molto leggera, che permette di avere quindi una piccola batteria da 33 kWh e un piccolo motore da 45 CV (che ben presto passerà a 65 CV), e questa piccola ...

L'auto elettrica è una spesa ancora molto grande per chi vuole acquistarla, ma oggi vi sveleremo qualcosa in più su quelle usate.VIENNA - Il debutto dell’allestimento Extreme, che riguarda tutta la gamma Dacia e che sposta il posizionamento delle varie Sandero Stepway, Jogger, Duster e Spring più in alto con ...