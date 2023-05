Da Indiana Jones a Michael Douglas e Robert De Niro | a Cannes il ritorno degli “evergreen”

Harrison Ford, a Cannes per presentare la prima mondiale di "e il quadrante del destino", ha ricevuto la Palma d'oro onoraria stasera prima della proiezione del film. "Sono profondamente commosso per questo riconoscimento", ha detto l'attore ...Red carpet a Cannes per Harrison Ford. L'attore ottantenne saluta la saga dell'archeologo più famoso del grande schermo presentando fuori concorso 'e il richiamo del destino'. Con lui sul tappeto rosso, sulle note dell'inconfondibile colonna sonora, il regista James Mangold, Phoebe Waller - Bridge e il danese Mads Mikkelsen. Video ...All'attore più cult della storia spetta un meritatissimo bagno di folla per l'attesissimo filme il quadrante del destino . Una cosa è certa: se persospendiamo il giudizio, Ford ...

Harrison Ford Cannes 2023: il celebre attore di Indiana Jones riceve il premio alla carriera e si commuove. Proiettano clip dei suoi film ...L’annuncio della data di pubblicazione della serie, decisa per il 6 Ottobre 2023 è stato dato nella serata nel quale la Disney ha anche rivelato il grande ed inaspettato ingresso della saga di Indiana ...