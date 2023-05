Da Gedda a Hiroshima F16 dagli amici | un appoggio dai neutrali | la strategia doppia di Zelensky

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il presidente ucraino va a sorpresa dai Paesi della Lega Araba e poi successivamente prenderà il volo per andare a trovare i leader del G7. È senza sosta il tour - mezzo militare e mezzo diplomatico - per preparare la controffensiva. Paolo Magri (Ispi): "Questo fortissimo dinamismo dà il senso del momento di svolta per le vicende ucraine"

