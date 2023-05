... quando la destra ha affossato il ddlQuesto governo oscurantista, che non riconosce i diritti, danneggia l'immagine dell'Italia 'in tutto il globo terracqueo'. Così Laurasu Twitter. ...Sempre sui social, Laura, deputata del Partito Democratico, si è chiesta: 'Perché stupirsi ... quando la destra ha affossato il DdlQuesto governo oscurantista, che non riconosce i ...... Dario Franceschini , Andrea Orlando , Laura, Nicola Zingaretti , Arturo Scotto, Federico Fornaro, Roberto Morassut e Alessandro. Fra i sostenitori di Bonaccini in testa appunto Andrea ...

Da Boldrini a Zan, la sinistra anti-italiana che tifa Trudeau ilGiornale.it

Il Pd sventola idealmente la bandiera canadese e dà ragione a Trudeau per l'attacco all'Italia sui diritti Lgbt. Boldrini: "Perché stupirsi La destra ha affossato il ddl Zan" ...Dopo le critiche mosse da Bruxelles e il richiamo del Parlamento Europeo, anche il Canada riprende l’esecutivo sulla cancellazione delle famiglie arcobaleno.