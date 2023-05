Da Bolaffi un’asta di moda vintage

(Di venerdì 19 maggio 2023) Rari foulard Hermès, storici bauli di Louis Vuitton di inizio Novecento e altri pezzi che hanno segnato la storia dellaitaliana e straniera: sono nel catalogo dell’asta die accessori di lusso, in programma giovedì 25 maggio alle 14:30 inlità internet live sul sito di Aste(aste.it).Tra gli abiti più celebri compaiono la blusa Oroton di Gianni Versace degli anni Ottanta nel particolare metallo brevettato dallo stilista e il tailleur Hermès firmato Martin Margiela, direttore creativo della maison dal 1997 al 2003. E ancora, il cappotto di Yves Saint Laurent dell’iconica collezione russa degli anni Settanta e il cappotto appartenuto a Diana Vreeland, storica direttrice di Vogue America, già esposto in occasione della mostra a lei dedicata nel 2012 a ...

...di arte moderna e contemporanea organizzata da Astel'11 ... L'prosegue congruppo di lavori degli anni '60 dall'...' Èonore per Asteprendere parte all'iniziativa, ...di beneficenza - domenica 7 maggio, ore 12 c/o Lanificio di ...Il 7 maggio il Lanificio di Torino, in via Bologna, ospiteràbenefica organizzata da Fondazione Time2, realtà torinese ...