Crolla controsoffitto | liceo chiuso a Chieti

(Di venerdì 19 maggio 2023)- Sono state con tutta probabilità le infiltrazioni di pioggia a provocare, la notte scorsa, all'interno delartistico "Nicola da Guardiagrele" diil crollo di unin cartongesso che, lungo il corridoio, copriva alcune tubature. Dunque, a scuola niente lezioni che nei prossimi giorni proseguiranno con didattica a distanza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i tecnici della Provincia di, ente che nell'ottobre 2022 ha acquistato la struttura per un milione 400 mila euro dalla Fondazione Ciapi che vi ospitava un centro di formazione professionale. L'edificio è diventato quindi sede definitiva delArtistico e delCoreutico "Nicola da Guardiagrele" la cui sede storica, nella parte alta della città, venne ...

I lavori di ripristino in seguito al crollo deldovrebbero durare un paio di giorni.In una scuola primaria, la Edmondo De Amicis di Tribano, nel padovano, è crollato un pannello di unper per una infiltrazione d'acqua dalla guaina del tetto dopo la pioggia battente dei giorni scorsi. Fortunatamente il crollo è avvenuto di notte, evitando dunque incidenti in presenza ...Tornati a scuola,alla media Barabino di Sampierdarena: aula chiusa Nel mirino degli investigatori gli allarme inascoltati e i lavori mancati. Il fascicolo è ancora a modello 45,...

