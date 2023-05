Criscito si ritira e saluta con una lunga lettera | “Caro calcio | tutto torna Ti amo caro Genoa”

(Di venerdì 19 maggio 2023) Al termine di-Bari, Mimmoha letto unaa Marassi perre definitivamente ilgiocato. Il difensore delha infatti giocato davanti ai suoi tifosi l’ultima gara della sua carriera, impreziosita da una rete sudi rigore segnata in pieno recupero. “. Sapevo che sarebbe arrivato questo momento, il momento che ogni calciatore professionista prima o poi deve affrontare – ha recitato, avrei tantissime parole da dire ma cercherò di essere breve. Grazie a tutte le persone che mi sono state accanto in questo lungo ...

Criscito si ritira: “Caro calcio, tutto torna. Caro Genoa, ti amo”. La lettera Alfredo Pedullà

