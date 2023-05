Criscitiello | «Inter perfetta in Champions League Milan…»

(Di venerdì 19 maggio 2023) La settimana è stataper le squadre italiane in Europa, soprattutto per l’. Michelecondanna due squadre su Sportitalia. CONDANNA – Tre finali europee per le squadre italiane. La settimana è stata veramente, Michelecondanna però qualcuno: «Le vere deluse della stagione sono Juventus e Milan. L’ha ottenuto la Finale died ha fatto un cammino europeo perfetto, la Roma bene in Europa, bene la Fiorentina, la Lazio, il Napoli con lo Scudetto. Le uniche deluse Juventus e Milan».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Secondo l'emittente diretta da Michele, Gerry Cardinale starebbe pensando ad Antonio ...è stato ancora emesso (a parte in Coppa Italia dove il Milan è fuori e in Supercoppa dove l'ha ...Tra i tanti temi affrontati da Michelenel suo editoriale per Tmw c'è un paragrafo dedicato all'e in particolare a Simone Inzaghi. Questi i passaggi principaliLa trattativa avanzata per la cessione dell'è poi stata confermata da Sportitalia, con il direttore Micheleche ha anche fornito i primi numeri riguardanti l'affare: la cessione ...

ESCLUSIVA SI Criscitiello: "Proprietà Milan riflette su Maldini. Pioli ha la fiducia" Sportitalia

Il Milan ha perso il doppio confronto in semifinale contro l'Inter: riflessioni in corso da parte della proprietà, svela Criscitiello ...foto di www.imagephotoagency.it Stagione negativa che potrebbe essere salvata solo dai guai della Juventus. Milan mai in corsa per la difesa del tricolore, eliminazione casalinga alla prima di Coppa I ...