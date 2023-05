Cremonese-Bologna | Ballardini | “Sarà un bel banco di prova | vogliamo finire bene il campionato”

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il tecnico della, Davide, alla vigilia della sfida contro ilvalevole per la trentaseiesima giornata deldi Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “È vero che ci avviciniamo alle partite sempre più decisive, che ti dicono se puoi ancora competere per rimanere in categoria oppure no; ma è altrettanto vero che giochiamo contro una bella squadra che ha fatto un bel, organizzata, ben attrezzata: per noiun bell’esame, undiper vedere se saremo competitivi anche contro questo. Ogni volta, in fondo, dobbiamo cercare di fare il massimo perché non possiamo permetterci di fare altro. Davanti troveremo una squadra molto motivata: loro vorranno migliorare ...

Stagione finita(36giornata:) KYRIAKOPOULOS: labirintite. In dubbio per la 36/li> SANSONE: stiramento del gemello mediale destro. Possibile rientro nella lista dei ...ore 14:50 Serie A:(diretta esclusiva - ZONA DAZN can. 214 Sky) ore 17:50 Serie A: Atalanta - Verona (diretta esclusiva - ZONA DAZN can. 214 Sky) ore 21:00 Rubrica: Fedi - Napoli ...sabato ore 15:00(3 - 5 - 2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri; Okereke, Ciofani.(4 - 3 - 3): Skorupski; ...

Questi i grigiorossi convocati dal tecnico Davide Ballardini per la partita Cremonese-Bologna, valida per la 36a giornata del campionato di Serie A, in programma sabato 20 maggio 2023 (ore 15, Stadio ...In questi giorni tristi, Cremona e la Cremonese seguono con sentimenti di solidarietà e vicinanza l’evolversi della situazione venuta a crearsi in seguito alla calamità che ha colpito le popolazioni d ...