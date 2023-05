Cremonese | Ballardini | «Bologna banco di prova | noi ancora motivati»

(Di venerdì 19 maggio 2023) Davide, allenatore della, ha parlato alla vigilia del match contro il: le sue dichiarazioni Davide, tecnico della, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro il. LE PAROLE – «È vero che ci avviciniamo a partite sempre più decisive, che ti diranno se si puòcompetere o no. Ma è altrettanto vero che giochiamo contro una bella squadra reduce da un gran bel campionato, sarà un esame importante. È bello giocare contro squadre organizzate e ben attrezzate, vedremo ora se siamo competitivi. Davanti troveremo una squadra molto motivata, ma noi abbiamo intenzione di finire bene il campionato. Vogliamo finire facendo delle belle partite. Non c’è una squadra meno motivata dell’altra».

Le speranze per la Cremonese di restare in serie A sono appese a un filo. Per evitare che questo si spezzi prima che si chiuda il campionato i grigiorossi sono obbligati a vincere la sfida con il Bologna.