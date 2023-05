(Di venerdì 19 maggio 2023) (Adnkronos) - Scendono ie iin. Nelladal 12 al 18 maggio si sono registrati 14.346 nuovidi-19 in calo del 24,7% rispetto allaprecedente quando erano 19.046. Sono stati 162 i decessi in 7 giorni, in flessione del 7,9% rispetto allaprecedente quando erano 176. Sono gli ultimi dati delle del ministero della Salute. E' in calo il tasso di positività per-19 innell': si attesta al 5,6%, 0,6 punti percentuali in meno rispetto allaprecedente (6,2%). Continuano a diminuire i test eseguiti in ...

... questi i temi trattati, 19 maggio 2023, a Nicosia (Cipro), nella conferenza internazionale ... La pandemia- 19 e la guerra in Ucraina hanno avuto un impatto forte e negativo sull'aviazione ...Numero verde 800024662 attivo daLa Regione ha attivato dail numero verde 800024662 per ... emergenza, emergenza Ucraina) ogni euro raccolto e l'utilizzo che ne verrà fatto, saranno ......si calcola, infatti, che adsiano 15 milioni le donne e i bambini che vivono in regioni ... Che i disagi generati dal- 19 abbiano inciso notevolmente sulle condizioni di vita di molte persone ...

Covid oggi Italia, 14.346 contagi e 162 morti: bollettino ultima settimana Adnkronos

Scendono i contagi e i morti Covid in Italia. Nella settimana dal 12 al 18 maggio si sono registrati 14.346 nuovi contagi di Covid-19 in calo del 24,7% rispetto alla settimana precedente quando erano ...Il tasso di mortalità tra i giovani americani è il più alto degli ultimi 15 anni. Nella fascia d’età 1 - 19 anni il dato è cresciuto del 10,7 per cento nel biennio 2019 - 2020. Nel 2020 poi, anno in c ...