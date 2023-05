Covid oggi Italia | 14 346 contagi e 162 morti | bollettino ultima settimana

Leggi su italiasera

(Di venerdì 19 maggio 2023) (Adnkronos) – Scendono ie iin. Nelladal 12 al 18 maggio si sono registrati 14.346 nuovidi-19 in calo del 24,7% rispetto allaprecedente quando erano 19.046. Sono stati 162 i decessi in 7 giorni, in flessione del 7,9% rispetto allaprecedente quando erano 176. Sono gli ultimi dati delle del ministero della Salute. E’ in calo il tasso di positività per-19 innell’: si attesta al 5,6%, 0,6 punti percentuali in meno rispetto allaprecedente (6,2%). Continuano a diminuire i test ...