... questi i temi trattati, 19 maggio 2023, a Nicosia (Cipro), nella conferenza internazionale ... La pandemia- 19 e la guerra in Ucraina hanno avuto un impatto forte e negativo sull'aviazione ...Scendono i contagi e i mortiin Italia. Nella settimana dal 12 al 18 maggio si sono registrati 14.346 nuovi contagi di- 19 in calo del 24,7% rispetto alla settimana precedente quando erano 19.046. Sono stati 162 i decessi in 7 giorni, in flessione del 7,9% rispetto alla settimana precedente quando erano 176. ...Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da- 19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA. SS. PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad, il totale dei tamponi ...

Covid oggi Italia, 14.346 contagi e 162 morti: bollettino ultima settimana Adnkronos

La favola di Ernie, però, è destinata a finire troppo presto, vittima della pandemia di Coronavirus. Dopo la morte di Ernie, avvenuta durante la prima ondata di Covid, nel 2019, viene aperto il ...ROMA - "Grazie alla scienza siamo riusciti a superare un evento davvero eccezionale e terribile. Ciò che ora la scienza ci deve dare sono le indicazioni ...