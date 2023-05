(Di venerdì 19 maggio 2023) di Paolo Bartolini, analista biografico a orientamento filosofico, saggista e poeta, e Sara Gandini Tre eventi/fenomeni giganteschi hanno caratterizzato l’inizio degli anni Venti di questo secolo. La sindemia-19 e la governance militarizzata della stessa, lain Ucraina e la ridefinizione degli equilibri di potenza internazionali, l’entrata in scena – anche nel mainstream – della questione ecologica e del global warming comeda affrontare con agende politiche stringenti. Il potere ci ha fornito una lettura schematica e semplificata di(sanitaria, di, ambientale), scatenando sovente reazioni contrapposte e altrettanto manichee. Nel nostro piccolo vorremmo avanzare qui una prospettiva “complessa” sui tre fenomeni in oggetto, che possa ...

Non manca la pioggia, non mancano le cadute, nemmeno le proteste per ila 6 km dal traguardo (... Remco è un capitale per la squadra, ha un valore inestimabile, ma con ilnon si scherza. C'è ...E niente: che sia pandemia, guerra, società o, questo è il cliché. Come se ne possa uscire non saprei, ma un primo significativo passo mi parrebbe consistere nel darsi un programma autonomo, ......tutti la reazione corale di noi italiani all'emergenza epidemica estrema e sconosciuta delÈ ... è tra i territori più dissestati e fragili, ed èi sotto i colpi di untropicalizzato che ci ...

Covid, clima e guerra: contro una gestione dall’alto di queste emergenze Il Fatto Quotidiano

La UILM ha proclamato otto ore di sciopero per i lavoratori di Axist che si svolgerà nella giornata odierna. Le assemblee dei lavoratori hanno evidenziato la necessità, dice la segreteria dei metalmec ...Non manca la pioggia, non mancano le cadute, nemmeno le proteste per il clima a 6 km dal traguardo (tre manifestanti ... Remco è un capitale per la squadra, ha un valore inestimabile, ma con il Covid ...