Covid | calano contagi e morti nel mondo | i dati Oms

(Di venerdì 19 maggio 2023) (Adnkronos) – Quasi 2,6 milioni di nuovie oltre 17milasono stati registrati nelnegli ultimi 28 giorni, dal 17 aprile al 14 maggio 2023,in calo rispettivamente del 14% e del 26% rispetto ai 28 giorni precedenti (dal 20 marzo al 16 aprile). Continua dunque la discesa dela livello globale, certificata anche dall’ultimo aggiornamento settimanale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). La situazione però, se si stringe l’obiettivo sulle varie regioni Oms, “è mista – rileva l’agenzia Onu per la salute – con aumenti dei casi segnalati nelle regioni del Sudest asiatico (+52%) e del Pacifico occidentale”. Sul fronte dei decessi emerge un significativo aumento sempre nell’area del Sudest asiatico (+153%). Per quanto riguarda la Regione ...

... la diminuzione dei nuovi casi diè del 41% rispetto ai 28 giorni precedenti, per un totale di oltre 687mila contagi negli ultimi 28 giorni. Mentre i decessi a 28 giornidel 43%, per un ...Questa è una malattia che va diagnosticata, abbiamo cure sicure ed efficaci per prevenire sia le complicanze gravi che il long". "Il futuro di- 19 quale sarà Una serie di micro ondate ..., bollettino settimanale:ancora i nuovi casi in Sicilia ( - 27,33%) Diminuiscono ancora i nuovi casi diin Sicilia, nella settimana dall'8 al 14 maggio, in linea con la tendenza nel ...

