Covid | Acrux diventa variante sotto monitoraggio

Leggi su italiasera

(Di venerdì 19 maggio 2023) (Adnkronos) – L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha inserito laXBB.2.3 di Sars-CoV-2, battezzatadagli esperti sui social, fra le varianti(Vum), dopo che questo mutante è cresciuto nell’arco di 5 settimane, da 1,8% del totale sequenze rilevate nel mondo a 4,64% (ultimo dato, relativo al 24-30 aprile). E’ quanto spiega l’Oms nell’ultimo aggiornamento settimanale su. Al momento l’agenzia Onu per la salute ha come ‘osservate speciali’ due varianticonsiderate varianti d’interesse (Voi): la prima è Kraken (XBB.1.5) che, sebbene sia ancora la più rilevata nel mondo (in 110 Paesi), ha un trend ormai in calo da settimane ed è scesa al 43,8% sul totale sequenze nella settimana 17 (dal 24 al 30 aprile 2023); ...