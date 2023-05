Cosmetici in tempera | il make-up torna un gioco da bambini

Leggi su amica

(Di venerdì 19 maggio 2023) La nuova frontiera nel mondo della bellezza? Iinche, con i loro tubetti sqeezable e le texture colorate, ci fanno subitore. Del resto, la componente ludica nei prodotti beauty è sempre più importante. Al punto che è stato spesso utilizzato, anche in quest’ambito, il termine gamification – che deriva chiaramente da game – per indicare il forte legame tra bellezza einche fannoreIl segreto per stare bene sembrerebbe così consistere nel non prendersi troppo sul serio: ok alla cura di sé ma meglio farlo divertendosi, senza mai dimenticare che il miracolo cosmetico non esiste ancora. Anche l’industria ne è consapevole. Per questo, secondo una ricerca di Markerts and ...