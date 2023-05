Cosa sono i career showers? Ma forse la domanda è | ne abbiamo bisogno?

Leggi su robadadonne

(Di venerdì 19 maggio 2023) Se state ancora pensando a feste di fidanzamento, baby shower e gender reveal party, siete rimasti indietro: l’ultima tendenza in fatto di festeggiamenti. Spesso, quando parliamo di momenti celebrativi siamo soliti pensare a traguardi familiari: un matrimonio, i figli, i battesimi… e chi i figli non li vuole e non ha intenzione di sposarsi? Quali tipi di celebrazioni esistono per chi ha ottenuto il lavoro dei loro sogni dopo anni di rifiuto? O per chi ha lottato finanziariamente per anni e ha ottenuto finalmente uno stipendio meritato? O, ancora, per chi ha investito tempo, passione ed energie in un progetto e lo vede finalmente realizzarsi sotto i propri occhi?? Unshower è una festa per ...