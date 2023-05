Cosa non è stato fatto | l' accusa che fa tremare tutto il Pd | parole pesanti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 maggio 2023) Milioni di euro stanziati per finanziare decine di macro e micro interventi per il dissesto idrogeologico. Tanti investimenti annunciati ogni anno con fierezza dalla Regione Emilia Romagna ma che non sono riusciti ad evitare i recenti danni del maltempo. Pensate che solo per il quinquennio 2020-2025 la giunta Pd capitanata da Bonaccini ha previsto un miliardo di euro da spendere proprio per evitare le numerose frane cadute comunque sulle strade e per tenere puliti gli alvei dei fiumi poi tracimati o andati in rotta in queste ultime ore di maltempo. Nello specifico, nel dicembre 2022 sono stati stanziati annualmente 213 milioni di euro, due anni prima 750 milioni da spendere in un paio di anni. Insomma, premesso che la portata di questi eventi è stata eccezionale e che suggerisce di rivedere l'intera gestione della prevenzione per questo tipo di emergenze, resta un'amara certezza: i ...