CORSPORT – Spalletti dimissioni dal Napoli | scontro con De Laurentiis

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 19 maggio 2023) Lucianodà ledal, il rapporto con Aurelio Deè deteriorato, tutte le notizie. La mancata presenza dialla presentazione del ritiro di Dimaro, è stato un segnale inequivocabile che qualcosa stesse per andando storto. Poi Deha chiarito che in quella sede avrebbe parlato solo del ritiro in Trentino e di niente altro, altro segnale netto. Ma di indizi ne sono stati disseminati tanti dalla festa scudetto con la Fiorentina, in poi. Ora la questione diventa sempre più delicata e nemmeno la cena tra Deè riuscita a rasserenare gli animi.: la mossa di DeSecondo Corriere ...