“Correte | presto” Choc sulla spiaggia italiana | carabinieri sul posto dopo la terribile scoperta di un passante

(Di venerdì 19 maggio 2023) Cadavere trovato in. È misteroil ritrovamento di un corpo in avanzato stato di decomposizione nella mattinata di oggi, venerdì 19 maggio, nelle Marche. In particolare i resti dell’uomo, al momento totalmente irriconoscibile, si trovavano nei pressi del resort Numana Blu Island,riviera del Conero. Intorno alle 6:30 del mattino un uomo stava camminando sul bagnasciuga quando si ha notato qualcosa. Si trattava appunto del corpo di una persona ormai senza vita. Immediata è partita la segnalazione al 112 e idi Osimo e Numana si sono messi in azione. Gli uomini dell’Arma sono arrivati sul luogo con il medico legale il quale non ha potuto far altro che constatare il decesso. Leggi anche “, c’è un morto”. Inspunta il cadavere di una ...

Voi siete il segno che può correre veramente,per raggiungere un obiettivo,per ... Scorpione è una settimana un po' faticosa maarriveranno dei premi. Intanto avere Mercurio e ...Ed è per questo che hannoparte a The White Lotus 2 tre attrici italiane .a scoprire chi sono !... "Questa mattinamia madre, Nadia, è morta . È morta di Covid e di compromessi" , ha detto ... per salutarci tutti e augurarci una bella giornata , ", non vi preoccupate per me ". Come ...

Iniziare a correre con i consigli della vice campionessa europea di maratona Laura Fogli La Gazzetta dello Sport

Lo sforzo dei soccorritori nei 40 Comuni messi in ginocchio: 20mila sfollati L'allerta rossa non finisce. L'Emilia Romagna, al suo terzo giorno di maltempo e con l'allerta rossa prorogata anche oggi, ...I consigli per iniziare a correre, gli errori da non fare, e tutte le informazioni utili secondo la due volte vice campionessa europea di maratona Laura Fogli.