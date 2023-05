Convochi le opposizioni | l' appello di Bonelli a Giorgia Meloni

(Di venerdì 19 maggio 2023) "Nonostante gli attacchi del governo crediamo che per il bene del Paese sia più necessario essere costruttivi: per questa ragione lancio una proposta alla presidente del consiglio: la presidente del Consiglio, come ha fatto sulle riforme costituzionali, leper avviare una consultazione e un tavolo per arrivare all'approvazione di una legge quadro nazionale sul clima, che dia una risposta in maniera strutturale a questi eventi meteorologici estremi che, com'è sotto gli occhi di tutti, sono sempre più frequenti e che stanno portando danni economici rilevanti." Così, Angeloco-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

"Noi siamo pronti a dare il nostro contributo perché vogliamo che siano date risposte alle popolazioni in grande sofferenza ed evitare che quanto stiamo vedendo accada nuovamente".