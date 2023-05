Convocati Verona | le scelte di Zaffaroni per l’Atalanta

(Di venerdì 19 maggio 2023) Idelin vista della sfida di domani contro: ledi Marco. I dettagli Ilscende in campo domani in una sfida decisiva per la salvezza contro. Di seguito idi. Si rivede Hrustic dopo un lungo stop, presenti anche Magnani e Verdi, out invece Lasagna, Dawidowicz e Duda. Portieri: Montipò, Berardi, Perilli. Difensori: Hien, Ceccherini, Magnani, Depaoli, Cabal, Coppola. Centrocampisti: Zeefuik, Veloso, Faraoni, Verdi, Lazovic, Hrustic, Terracciano, Abildgaard, Tameze, Sulemana. Attaccanti: Djuric, Braaf, Ngonge, Kallon, Gaich.

Non saranno della partita Alverez e Laurienté mentre recupera Colpani che figura tra i. ... Alle ore 18 si gioca Atalanta -con Gasperini che non avrà a disposizione Zapata oltre a ...Sono venti i calciatoridall'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini in vista del match casalingo contro l'Hellas. Dopo Brandon Soppy, fermo per una lesione di terzo grado al bicipite femorale sinistro,......Sono arrivate le decisioni di Gian Piero Gasperini in casa Atalanta verso la sfida contro il. I dubbi riguardavano principalmente Berat Djimsiti e Ademola Lookman : entrambi sono, ...

Atalanta, i convocati per il Verona: la decisione su Lookman e Djimsiti Fantacalcio ®

Stagione finita per Zapata, ma sono diversi gli infortuni in casa bergamasca Sono venti i calciatori convocati da Gian Piero Gasperini per Atalanta–Verona, gara valida per la trentaseiesima giornata i ...24 i convocati in vista di Atalanta-Verona da parte di mister Zaffaroni Recuperano Verdi e Magnani, dati in dubbio, e anche Ajdin Hrustic, out addirittura da inizio gennaio. Mancherà invece Kevin Lasa ...