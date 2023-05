Conosci l’utero? Tutto quello che c’è da sapere su quest’organo piriforme

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 19 maggio 2023) Quando si affronta qualsiasi aspetto biologico della gravidanza non si può prescindere dal parlare del, uno degli organi più importanti per permettere che ci sia una gravidanza e che essa prosegua e termini correttamente. Inoltresvolge funzioni indispensabili durante il ciclo mestruale, motivo per cui parliamo di un organo molto importante nella vita di una donna, dal quale dipendono diverse conseguenze: la fertilità, certo, ma anche disturbi e condizioni che possono influenzare negativamente la qualità della vita.amolo meglio. Che cos’èè, innanzi, insieme alla vagina, la cervice, le ovaie e le tube di Falloppio, uno degli elementi che compongono l’apparato genitale femminile. Si trova, come spiega il Manuale MSD, al centro delle pelvi, ...