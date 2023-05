Conference League | Basilea - Fiorentina 1 - 3 | viola in finale con West Ham

... obiettivo raggiunto anche dalla Roma in Europa, 0 - 0 sul campo del Bayer Leverkusen (1 - 0 all'andata) e dalla Fiorentina in, battuto ai supplementari il Basilea a ...La Fiorentina vola in finale dicontro gli inglesi del West Ham. Al successo degli svizzeri all'andata per 2 - 1 al 'Franchi' rispondono i viola con una vittoria per 3 - 1 dopo i tempi regolamentari al St. Jakobs ......ha un pensiero speciale per le terre e le persone colpite dalle alluvioni dopo aver centrato la qualificazione alla finale di Europa. La seconda in giallorosso dopo quella di(poi ...

Conference League: Fiorentina in finale contro il West Ham Agenzia ANSA

Ecco le immagini dei festeggiamenti di Josè Mourinho al termine della semifinale di ritorno tra Bayer Leverkusen e Roma ...La Roma chpareggia per 0-0 sul campo del Bayer Leverkusen e vola in finale di Europa League: La Roma difende l’ 1 a 0 nel match di andata giocato all’Olimpoico , una gara attenta e difensiva con i ted ...