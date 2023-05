Concorso a Dirigente ordinario e riservato | 15 lezioni live con tutor e 1 500 test aggiornati per affrontare la preselettiva e ripassare gli argomenti del concorso PRESENTAZIONE DEL MODULO FORMATIVO

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 19 maggio 2023) Orizzonte Scuola organizza un ciclo di 15in diretta, per un totale di 45 ore, con lo scopo di fornire strumenti utili per superare la(che corrisponde alla prova scritta per il) eper le altre prove glidelle aree di studio per ilscolastico. Le L'articolo .