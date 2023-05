Concerto Radio Zeta Future Hits Live 2023 a Roma | ecco quando | biglietti e scaletta cantanti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tutto pronto per ildi”, che per l’estatesi svolgerà a. L’evento si svolgerà nella giornata del 10 giugno, con lo spettacolo musicale che andrà in scena presso il Centrale del Foro Italico. Tanti i grandi nomi della musica che hanno confermato la propria presenza sul palco, in un evento che sarà dedicato alla Generazione. Ildial Foro Italico diper l’evento sono già disponibili su TicketOne, con i seguenti prezzi che sono stati varati: DISTINTI TEVERE CAT1: 51,75 euro DISTINTI TEVERE CAT2: 40,25 euro TRIBUNA INTERNAZIONALE CAT1: 51,75 ...