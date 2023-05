Con Erdogan favorito il risultato è già scritto? Risponde Tzogopoulos Cife

Leggi su formiche

(Di venerdì 19 maggio 2023) La Turchia rimane un Paese diviso e ampiamente polarizzato, come dimostra l’analisi del voto nelle singole regioni, e il prossimo presidente avrà un compito molto difficile: mantenere la Turchia unita nonostante le spaccature. Lo dice a Formiche.net George, lecturer presso l’Istituto Europeo di Nizza, fellow presso il Begin Sadat Center for Strategic Studies in Israele e presso la Hellenic Foundation for European and Foreign Policy in Grecia, che riflette sulla prima tornata elettorale e prova a tratteggiare come potrà evolversi (anche geopoliticamente) la seconda, prevista per il prossimo 28 maggio, conampiamente. Sullo sfondo il rapporto con Nato e Ue, la reazione degli Usa e la possibilità che Washington sia portata a non fidarsi dopo un lungo periodo di amministrazione ...