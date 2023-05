Comunità energetiche | se ne riparla a settembre

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 maggio 2023) (Adnkronos) - L'intervento di Jonathan Morello Ritter (Ambico / Confapi Padova) a Duezerocinquezero, Forum Nazionale dell'Energia e della Sostenibilità: «L'Italia è in ritardo. Gli imprenditori aspettano regole tecniche necessarie per investire, ma a quanto pare arriveranno solo dopo l'estate». Eppure il beneficio economico apportato dalle Cer nel Paese potrebbe raggiungere il miliardo e mezzo. Padova 19.05.2023. Tutto il sistema di sostegno all'impresa sembra essere in ritardo. E vale anche per le, strumento per accelerare l'uso di risorse rinnovabili. Dalle ultime indiscrezioni emerse dagli incontri con GSE e associazioni sembra che le regole tecniche per l'accesso agli incentivi saranno pronte soltanto dopo l'estate. Regole, si badi bene, che sono indispensabili per spingere un sistema molto promettente e su cui stanno ...