Comune di Casalnuovo | concorso per funzionari tecnici | scadenze e requisiti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiNuove opportunità di lavoro in Campania grazie alperindetto daldidi Napoli. Il bando dipubblicato riguarda l’assunzione a tempo determinato e parziale di architetti o ingegneri per l’attuazione di progetti (durata di un anno, prorogabile massimo fino al 31 dicembre 2026) in Area deie dell’Elevata Qualificazione. La domanda di ammissione deve essere presentata entro il giorno 1° giugno 2023. Vediamo insieme irichiesti, come candidarsi, il bando da scaricare e le altre informazioni utili sulla selezione.DI AMMISSIONE I candidati aldeldi ...