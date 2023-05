(Di venerdì 19 maggio 2023) Mega festa in una sontuosa villa di Roma per unaprincipesse. Ecco i vipponialdella 21enne La abbiamo vista come concorrente al Grande Fratello Vip 6, anche se la sua permanenza in casa a Cinecittà, al contrariosue sorelle, è durata solo tre mesi circa. Lei è Clarissa, sorella di Lulù e Jessica (vincitrice di quell’edizione del GF Vip) che ha compiuto 21 anni in grande stile. Una festa disuper lusso per laattorniata da amici vip, soprattutto personaggi del mondo del reality show. Dicevamo una festa lussuosa in un’esclusiva villa di Roma e a riprendere tutto il reportage di due portali online. Clarissa ha anche fatto un cambio d’abito e ha cantato a mezzanotte il suo nuovo ...

... Afrojack le ha fatto trovare in garage un regalo davvero: un' auto sportiva infiocchettata . Il marito di Elettra Lamborghini , che per augurare buonalla propria moglie ha usato ......complesso offre una camera matrimoniale a un prezzo medio di 500 euro a notte , secondo quanto riportato dalla rivista. Tuttavia, Ilary non ha lesinato spese per festeggiare ildi ...Il direttore del convoglio chiede l'aiuto di Hercule Poirot, passeggero sultreno, ma i ...00 - DUE UOMINI E 1/2 - ILDI EVELYN 19:25 - DUE UOMINI E 1/2 - ESMERALDA GOVERNANTE ...

Compleanno lussuoso per una delle Selassié: tutti i vip presenti 361 Magazine

Elettra Lamborghini ha compiuto 29 anni e ha trovato ad attenderla in garage il lussuoso regalo da parte del marito Dj ... che il Dj ha fatto infiocchettare appositamente per l’occasione. “Buon ...L’ereditiera Elettra Lamborghini ha compiuto 29 anni e per l’occasione suo marito Dj Afrojack non ha badato a spese. Elettra Lamborghini ha compiuto 29 anni e suo marito, Dj Afrojack, ha deciso di sor ...