Commercio | Moloni equilibrista fra USA e Cina | cosa accadrà?

(Di venerdì 19 maggio 2023) Mentre Giorgia Meloni, a Hiroshima, debutta tra i 7 grandi con un bilaterale con Fumio Kishida, da cui ha ricevuto il testimone della guida del G7, rimane in stallo la questione “Via della Seta”. Un tema potenzialmente critico per la premier italiana, stretta tra la volontà di evitare una probabile ritorsione cinese – in caso di una disdetta della Belt and Road – senza incrinare i rapporti con gli Stati Uniti, paese verso il quale Meloni ha confermato un necessario “patto di fedeltà”. Verso l’abbandono della nuova Via della Seta “C’è un’attenta riflessione ma non c’è ancora una decisione (sull’abbandono della Via della Seta ndr) – ha detto a nome del governo in Parlamento il sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli –. Non possono esservi dubbi sull’appartenenza strategica e valoriale dell’Italia all’Occidente”. Ma sentendo le parole della presidente della Commissione Ue, Ursula von ...