Combattere l’inflazione | codici sconto per risparmiare online

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 19 maggio 2023) Gli ultimi dati rilevati dall’Istat parlano di un aumento deldi quasi 10 punti percentuali su base annua. Significa che rispetto all’anno scorso, lo stesso prodotto oggi si paga quasi il 10% in più.riguarda tutti i beni, compresi quelliperciò moltissime persone sono oggi alla ricerca di metodi e sistemi per contenere le spese e rendere lo shopping meno caro. Noi abbiamo individuato ben cinque modalità estremamente valide da mettere subito in pratica per. 1. Fare una lista La lista della spesa e degli acquisti è da sempre uno strumento prezioso e imprescindibile per favorire il risparmio. Consente di acquistare solo lo stretto necessario evitando di lasciarsi prendere la mano. Non bisognerebbe mai iniziare a fare acquisti...