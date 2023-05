“Colpito deposito di munizioni all’uranio impoverito | nube tossica verso l’Europa”

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il capo del Consiglio di Sicurezza russo, Nikolai Patrushev, citato dall’agenzia Ria Novosti, ha dichiarato che undiinviate dall’Occidente è stato distrutto da un bombardamento russo e come conseguenza si è formata una “radioattiva” che si muove. Secondo Patrushev un aumento dei livelli radioattivi è già stato rilevato in Polonia. Patrushev non dice dove sarebbe avvenuto il bombardamento, ma negli ultimi giorni sono circolate sui canali Telegram immagini di un attacco russo avvenuto il 13 maggio nella regione di Khmelnitsky, ad ovest di Kiev, che ha provocato una gigantesca nuvola nera a forma di fungo atomico. Su vari media russi si è discussa anche l’ipotesi che potessero essere esplose ...

