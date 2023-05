Colliano | dottoressa raggirò una famiglia con bambino disabile | in aula la GdF

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minuti(Sa)- È stato ascoltato ieri, dinanzi al giudice della Terza Sezione penale del Tribunale di Salerno, il magistrato Cristina De Luca, il tenente della Guardia di Finanza, Gennaro Malandrino, teste della Procura che nel 2018, a seguito della denuncia di unadisu un presunto raggiro medico, scoprì che una donna originaria degli Alburni che operava ed esercitava nei comuni del cratere salernitano con la qualifica dispecializzata in neuropatia, massoterapia e medicina legale, in realtà non aveva mai conseguito alcun titolo di studio o abilitazione in medicina. Grazie alla denuncia delladell’Alto Sele e alle indagini condotte dalla Guardia di Finanza della compagnia di Eboli allora diretta dal comandante del nucleo mobile, il ...