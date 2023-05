Clima | da Saudi Aramco fino a Chevron | 21 società che operano nel fossile causano 209 miliardi di danni all’anno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 maggio 2023) L’industriadeve pagare per iinflitti al pianeta, denunciano scienziati e movimentitici. Bene, ma quanto? Secondo un’indagine condotta da 738 economisti del, ieconomici globali attesi tra il 2025 e il 2050 per i cambiamenti causati dall’uomo sono stimati in 99miladi dollari. Escluse le altre fonti di riscaldamento e considerato un aumento delle temperature di 3 gradi, il 70 per cento di questa perdita di Prodotto interno lordo (Pil) sarebbe da imputare ai combustibili fossili. Parte da qui lo studio pubblicato il 19 maggio 2023 dalla rivista peer-reviewed One Earth dal titolo ‘Time to pay the piper, fossil fuel companies’ reparations forte damages’. Al netto delle responsabilità di governi e consumatori, lo studio ...