Classifica marcatori Serie A 2022-2023 | i goleador del campionato

Serie B, i risultati della 38esima giornata e lafinale. Nelle altre partite successi ... Risultati edella 38esima giornata:. Cittadella - Como 0 - 0 Cosenza - Cagliari 0 - 1 24' ...Canotto (R) Ternana - Frosinone 2 - 3: 6 s.t. Garritano (F), 31 p.t. Favilli (T), 34 p.t. Partipilo (T), 30 s.t. Lucioni (F), 33 s.t. Kone (F) LALIVE 80 Frosinone 73 Genoa ( ) "...Mancano ancora diversi verdetti da decretare, sia in alto che in basso alla, in particolar modo la griglia di partenza dei playoff. Parma - Venezia è uno dei big match della serata, in ...

SERIE B: risultati, classifica e marcatori della 38ª giornata Sport Parma

Nell’ultima giornata di Serie B i rossoblù si impongono di misura sul Cosenza grazie alla rete del solito Lapadula che con 21 reti vince la classifica marcatori. Al quarto posto va il Parma, ...Siamo giunti alla fine della stagione regolare 2022-23, oggi la serie B scende in campo per l’ultima giornata di campionato. Mancano ancora diversi verdetti da decretare, sia in alto che in basso alla ...