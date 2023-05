Il Manchesterè in finale di Champions League, un'altra volta. Una prestazione di altissimo livello ha definitivamente abbattuto la nave di Carlo Ancelotti, facendo affondare il Real Madrid con un 4 - 0 netto ...... Minecraft ! L'attaccante del Manchesteraveva glissato la domanda il giorno in cui aveva ...come festeggio questo traguardo ". Alla fine il norvegese ha deciso di svelarlo e lo ha fatto su ...Thomas Helveg ha partecipato alla puntata di Gazza Twitch condotta da Michela Cuppini con il vicedirettore Stefano Agresti.la sua battuta ...

City, ecco cosa ha detto Guardiola ai suoi prima di umiliare il Real Madrid ItaSportPress

Con un 4-0 inequivocabile contro il Real Madrid, dopo il pareggio per 1-1 in casa degli spagnoli all’andata, il City si è qualificato per la finale di ...Noel e Liam sono noti tifosi (tifosissimi) del Manchester City. Ed ecco che Liam posta: "Se il City vince la Champions League chiamo mio fratello e rimettiamo assieme la band".