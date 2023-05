Città Metropolitana di Milano | respinto dal Tribunale di Monza l’appello dell’autotrasportatore e convalidata la sanzione per eccesso di velocità

...del David di Michelangelo destinata alladi Glasgow è stata censurata in quanto inappropriata per via della sua nudità. Il cartellone doveva promuovere il locale 'Barolo' della...I primi due milioni avocati a sé dallaper le strade, di cui sarebbe dovuto essere capofila il Comune di San Lorenzo, e altri due destinati attraverso il Pon 2014 - 2020 per ...BOLOGNA - Ok di Ministero delle Infrastrutture e Aspi alla richiesta delladi Bologna di riaprire un vecchio tratto di autostrada per aggirare le frane e questa mattina i tecnici effettuano un sopralluogo. Si tratta della SP325 di Val di Setta e Val di ...

Al via il primo Campionato nazionale Auto Slalom “Città Metropolitana di Reggio Calabria” VIDEO Tempo Stretto