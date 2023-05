Citofonare Rai 2 | anticipazioni 21 maggio 2023 | chi sono gli ospiti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 19 maggio 2023) Arriva la puntata pomeridiana di “Rai 2”, che andrà in onda con una puntata speciale questa domenica mattina, 21. Paola Perego e Simona Ventura, per l’occasione, lasceranno a casa la parte dell’intrattenimento per fare spazio a una conduzione più seriosa della trasmissione, che per l’occasione tratterà la questione dell’allagamento in Emilia-Romagna e nelle Marche. Puntata speciale di “Rai 2” A darci la buona domenica, saranno Paola Perego e Simona Ventura. Il loro programma andrà in onda alle 11.15, con la trasmissione che sarà interamente dedicata all’alluvione del Centro-Nord italiano. Nella puntata, ci saranno gli interventi degli inviati sul posto, che daranno gli aggiornamenti live sull’evoluzione del disastro ambientale che sta toccando l’Emilia-Romagna e diversi territori ...