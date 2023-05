Ciclone Mocha | salgono a 145 i morti in Birmania

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il bilancio delle vittime delinè salito a 145: lo ha reso noto oggi la giunta in un comunicato. "In totale, 145 persone sono rimaste uccise dal, la tempesta più ...

Il bilancio delle vittime delin Birmania è salito a 145: lo ha reso noto oggi la giunta in un comunicato. "In totale, 145 persone sono rimaste uccise dal, la tempesta più potente che abbia colpito la ...Passata l'emergenza e l'emozione mondiale, la distruzione delin Bangladesh e Birmania e il terremoto in Turchia e in Siria finiscono in trafiletti o nel dimenticatoio. Non è una novità per le organizzazioni umanitarie che restano sul campo. Se i ...Allarme di Unicef: "La scia di distruzione lasciata dal, che domenica ha colpito parti del Bangladesh e del Myanmar, sta causando gravi difficoltà alla vita di milioni di bambini e famiglie vulnerabili, tra cui molti che già vivono in ...

