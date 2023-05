“Ci ha lasciati un grande artista” Musica in lutto | fan in lacrime per la sua morte a 59 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 maggio 2023) Gravenel mondo della. Sono tutti sotto choc per la perdita di unmusicista, che ha fatto davvero la storia di questo settore. Se n’è andato prematuramente, a causa di una malattia che purtroppo non gli ha dato scampo. Ha provato a lottare con tutte le sue forze, ma alla fine è stato costretto ad arrendersi. Il suo decesso, annunciato nella giornata di venerdì 19 maggio, è avvenuto all’età di 59, infatti era nato il 17 gennaio del 1964. E sono in tanti a piangere la sua dipartita, che non è accettata da nessuno. Questonellalascerà un segno indelebile sulla pelle di tanti suoi fan, che l’hanno apprezzato per numerosie avrebbero voluto ancora assistere ai suoi showli. Ma non sarà purtroppo più ...