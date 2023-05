(Di venerdì 19 maggio 2023) Disavventura e tanta paura per undi, vittima nella serata di ieri di una rapina e furto in. L’uomo, che soffre di alcuni disturbi di salute, avevato ladie due malviventi ne hanno approfittato per derubarlo. Dopo averlo immobilizzato, in pochi minuti, hanno fatto man bassa di tutto ciò che hanno trovato inriuscendo poi a dileguarsi. A dare l’allarme è stata poi la figlia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che ora indagano sull’accaduto. Rapina e sequestro di persona aieri 18 maggio 2023 Le indagini per risalire agli autori proseguono. La vittima è stata ascoltata in merito all’accaduto ...

Cane rapito aPalocco, il ladro entra in casa e porta via Giada. Il videoche allarma i residenti 'Sono venute persone e giornalisti da tutto il mondo, da tutta Europa, dagli Stati Uniti e ...Un uomo entra in casa aPalocco, quartiere a sud di Roma tra Eur e Ostia. Diversi cani presenti nell'abitazione si avvicinano e scodinzolano. Non sanno che quella persona ha pessime intenzioni: pochi istanti, ...Cane rapito aPalocco, il ladro entra in casa e porta via Giada. Il videoche allarma i residenti L'ALLARME 'Chiediamo da anni la chiusura del parco di notte e una maggiore sicurezza - ...

Choc a Casal Palocco: anziano lascia la porta aperta, in due lo legano e gli “svuotano” casa Il Corriere della Città

Disavventura e tanta paura per un anziano di Casal Palocco, vittima nella serata di ieri di una rapina e furto in casa. L’uomo, che soffrirebbe di alcuni disturbi di salute, aveva lasciato la porta di ...Quando è tornata a casa, la proprietaria ha iniziato a cercarla, ma nulla. Di Giada non c'erano più tracce. E quando ha guardato le immagini di sorveglianza ha capito che cosa era successo: quell'uomo ...