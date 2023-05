Chiuso ristorante al prenestino per carenze sanitarie

(Di venerdì 19 maggio 2023) – Durante i consueti controlli a tutela della salute dei consumatori, una pattuglia della Polizia Locale del V Gruppo Casilino hauna causa delle graviigienicoriscontrate. Gli agenti, durante alcune verifiche svolte con personale della ASL Roma 2, hanno accertato la presenza di insetti ed escrementi di topo nelle cucine, sporcizia e servizi igienici inagibili. A causa delle gravi irregolarità è stata disposta la chiusura al fine di garantire un’accurata pulizia e disinfezione dei locali. Così in una nota la Polizia Locale di Roma Capitale. (Com/Red/Dire)

