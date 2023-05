Chiude con un record di presenze la II edizione di Hydrogen Expo

L'incontro siuna riflessione sulla guerra in Ucraina: "Della guerra ho solo letto, non l'ho vissuta direttamente. E penso che tutti non possano parlare di tutto. Però conosco molta gente ...Questo nuovo "blocco" del concerto siDj Jad in solitudine a scratchare dietro la consolle e J Ax e la band assenti dal palco. Arriva poi un momento di grande emozione. J Ax riprende il ...Siil nuovo ciclo di lavoro del progetto "Verso Sud" attraverso il quale prosegue l'impegno nel ...a Sorrento (Grand Hotel Excelsior Vittoria) realizzato da The European House - Ambrosettiil ...

Borsa: Milano chiude cauta con le utility, svetta Stm Agenzia ANSA

E' stato un 2022 molto positivo per la Banca di Credito Cooperativo Abruzzi e Molise, con tutti i principali indicatori con il segno “più” e con un utile di esercizio di 3 milioni 260mila euro. Il bil ...con un'ordinanza contingibile ed urgente, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, compresi i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia ...