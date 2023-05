Chip | il G7 scommette sul Giappone per svincolarsi da Taiwan

Leggi su formiche

(Di venerdì 19 maggio 2023) I leader del G7 si riuniscono a Hiroshima, incon al vaglio numerosi dossier, dall’Ucraina alla deterrenza nucleare, passando per energia e clima. Ma non saranno secondari i dialoghi per la sicurezza economica, che passa inevitabilmente dai semiconduttori. Dopo le materie prime critiche, su cui di recente il gruppo delle nazioni industrializzate ha stilato un Action Plan per una maggiore diversificazione delle forniture, è la volta dei micro, elementi alla base delle economie avanzate: dal digitale all’automotive, passando per tecnologie rinnovabili ed elettronica avanzata. I rischi sono noti: i colli di bottiglia lungo la supply chain, dalle fonderie in mano a Tsmc afino all’escalation della guerra tecnologica tra Stati Uniti e Cina. A tendere una mano verso le nazioni democratiche, che guardano al friendshoring ...