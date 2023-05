Chiellini | «Manchester City meno abituata! L’Inter ha una qualità»

(Di venerdì 19 maggio 2023)in collegamento video con gli studi di Sky Sport ha parlato della finale di UEFA Champions League tra Inter e. IN FINALE – Giorgioha parlato così delin finale con il: «Consigli su come fermare Haaland? È proprio difficile (ride, ndr).difficilmente concede campo e profondità, Haalland negli spazi diventa devastante, nello stretto è più “controllabile”. Ilè più giocabile per, èabituata a queste situazioni». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...

Le parole di Giorgioai microfoni di Sky. L'ex capitano della Juventus ha espresso il suo parere sulla prossima finale di ChampionsGrazie al poker rifilato al Real Madrid, ilCity stacca il pass per ...Giorgio, ex difensore centrale della Juventus, ha fatto il suo pronostico per la finale di Champions di quest'anno Giorgio, ex difensore centrale della Juventus, ha fatto il suo pronostico per la finale di Champions di quest'anno tramite Fanast Rft su Discord. PAROLE - "ll derby di Milano sarà una semifinale ...18 Giorgio, attuale difensore dei Los Angeles FC , ha rivelato alcuni scenari della sua carriera ... 'La mia previsione per la finale di quest'anno è Inter -City. Anche qua siamo ...

Chiellini: “Champions League ossessione per il Manchester City. Per l’Inter…” fcinter1908

L’ex tecnico del Milan e della Nazionale Azzurra, Arrigo Sacchi, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della grande prestazione sfoggiata dal Manchester City contro il Real Madrid, elogiandone le ...Il Manchester United continua a pressare, ma ancora non c'è certezza sulla scelta che farà il centrocampista francese. A dare un chiaro consiglio alla Juventus ci ha pensato Giorgio Chiellini, ai ...