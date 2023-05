Chiara Nasti | una ne pensa e cento ne fa! Ecco il bizzarro dettaglio del suo matrimonio

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 19 maggio 2023)a breve convolerà nozze con il padre di suo figlio il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni Dopo essere stata per molto tempo impegnata con il suo storico fidanzato, per il quale ha persino abbandonato l’isola dei famosi,avuto diverse relazioni con alcuni calciatori. Sembrava aver trovato l’amore con Zaniolo, ma qualcosa sembra essere andato storto e due non si sono lasciati per nulla in ottimi rapporti. Quandoufficializzo la sua relazione con il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, l’ex continua a mandarle tantissimi frecciatine. La peggiore di tutte è stata sicuramente quella della scorsa estate. Dopo chee Mattia annunciano di essere in attesa del loro primo figlio, il suo ex incitò un coro che diva che il figlio ...