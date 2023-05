Chi è Nik Kershaw | la sua carriera e cosa fa oggi

(Di venerdì 19 maggio 2023) Nikè uno degli artisti britannici di maggior successo degli anni Ottanta. In bilico tra pop e rock, inserito a pieno titolo nel filone synth pop che tanto ha fatto battere il cuore del decennio più controverso della storia della musica, ha regalato al mondo un paio di successi straordinari, salvo poi sparire dai radar per molto tempo. Cresciuto a Ipswich, dopo aver lasciato la scuola inizia a suonare la chitarra in alcune band locali, mantenendosi come può. Dopo una breve parentesi nei Fusion, decide di svoltare definitivamente e di intraprendere un percorso da solista, convinto di poter raggiungere il successo con le sue sole forze. In effetti riesce ad avere ragione. Nel 1983 firma un contratto con la MCA Records e fa il suo esordio con il brano I Won’t Let the Sun Go Down On Me, canzone che ottiene un discreto successo. L’anno dopo raggiunge i vertici ...

saranno gli ospiti Scopriamolo insieme. In diretta, dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà ... Ancora ci saràKershaw , che canterà 'The Riddle' e ' Wouldn't It Be Good' e i The Korgis con '...Altri britannici in scena, poi,Kershaw che canterà i suoi due successi "Wouldn't It Be Good" e "The Riddle" e The Korgis con "Everybody's Got to Learn Sometime" (canzone di cui Zucchero ha ...... cercando però di s alvaguardarea rischio squalifica, come Nahitan Nandez , perno fondamentale ... Rientrerà dalla squalifica Giorgio Altare mentrePrelec ha smaltito i problemi intestinali che ...

Nick Cave, anche il dolore ha la sua eleganza Vanity Fair Italia

Domani il Cagliari ospiterà il Palermo all’Unipol Domus. Falco escluso, attacco al completo: chi affiancherà Lapadula CRESCITA. Nik Prelec potrebbe partire favorito nella corsa al ruolo di partner of ...